Impennata di covid-19 in Puglia.

E’ quanto si evince dal bollettino del giorno di Natale: su 40.295 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus, sono stati registrati 1671 casi positivi: 497 in provincia di Bari, 263 in provincia di Brindisi, 141 nella provincia BAT, 239 in provincia di Foggia, 332 in provincia di Lecce, 152 in provincia di Taranto, 42 casi di residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 5.403.620 test.

274.847 sono i pazienti guariti su 258.803 casi accertati.

6.952 le persone decedute.

10.864 sono i casi attualmente positivi.

172 le persone ricoverate, 22 delle quali in terapia intensiva.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 10.8.2021 è disponibile al link https://regione.puglia.it/web/speciale-coronavirus/-/bollettino-epidemiologico-del-25-dicembre-2021