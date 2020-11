Con l’Ordinanza n. 36 del 10/11/2020, il Sindaco di Mesagne Toni Matarrelli, ha disposto la chiusura, con decorrenza immediata, di tutti i mercati settimanali e mensili presenti sul territorio comunale, ad esclusione degli operatori che svolgono attività dirette alla vendita di soli generi Alimentari.

A Fasano, invece, il Sindaco Zaccaria ha disposto che, da domani 11 novembre al 3 dicembre, tutti i parchi e i giardini del territorio comunale saranno chiusi, come ulteriore misura di contenimento del contagio da Covid-19.

Abbiamo infatti notato – scrive il Sindaco – che il divieto di somministrazione sul posto di cibi e bevande nei locali pubblici ha spostato il consumo nelle aree verdi, creando assembramenti. Inoltre, viene anticipato alle ore 18 e fino alle ore 5 il divieto di stazionamento nelle aree già individuate nella precedente ordinanza del 20 ottobre scorso:

– Portici delle Teresiane – Fasano;

– Via Francesco Di Bari – Fasano;

– Via Giuseppe Carrone (spazio nei pressi della rotatoria di via S. Margherita) – Fasano

– Via Donna Maria Chieco Bianchi – Fasano;

– Prolungamento di Via Cenci – Fasano;

– Via Madonna della Stella – Fasano;

– Via C. Alberto – Fasano;

– Via Madonna delle Grazie – Fasano;

– Via Guida – Fasano;

– Via Dragone – Fasano;

– Via del forno – Fasano;

– Via S. Teresa – Fasano;

– Via Parlatorio – Fasano;

– Via Monopoli – Fasano;

– Via C. Beccaria – Pezze di Greco.

Rimane assicurata la possibilità di transito ai residenti.