Cancella ciò che serve davvero.

Epilogo drammatico quello che accade oggi: la chiusura del centro antiviolenza.

Il consiglio comunale del 22 dicembre 2023 dedicato al bilancio, aveva già drammaticamente e inspiegabilmente messo in luce il taglio destinato al CAV che si occupa di tutelare minori e donne vittime di violenza, abusi e maltrattamenti ma oggi tocchiamo il fondo perché il Comune di Brindisi decide di non dare seguito al servizio.

Eppure ci sono fondi regionali già stanziati per questo fondamentale servizio.

E allora cosa è ? Incapacità amministrativa o volontà di condurre una città verso tempi passati colorati di nero e grigio fumo?

E ci chiediamo come si può aver pensato di spendere € 3.000.000 per lo stadio Fanuzzi e privare la popolazione di un servizio fondamentale. Davvero inspiegabile. Ed è per questo che condanniamo questa scellerata decisione e proponiamo una soluzione individuando i finanziamenti regionali disponibili che garantirebbero la continuità al Centro Antiviolenza della città di Brindisi.

Anna Maria Calabrese – Presidente Commissione Pari Opportunità – Brindisi

Livia J Dell’Anna- Commissaria CPO

Anna Cavaliere- Commissaria CPO

Maria Concetta Malorzo- Commissaria CPO

Tea Sisto- Commissaria CPO

Belinda Silvestro- Commissaria CPO

Valeria Puca- Commissaria CPO

Rosella Gentile – Commissaria CPO