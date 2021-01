E’ Angelo Taurisano, mesagnese, il nuovo Presidente del Comitato Provinciale di Brindisi del Centro Sportivo Italiano. L’elezione è avvenuta, mercoledì 27 gennaio, durante l’Assemblea delle Società Sportive Affiliate all’Ente di Promozione Sportiva dal tema “Generale Futuro”.

Ad affiancare il presidente è stato eletto il nuovo Consiglio Territoriale formato da: Ivano Rolli, Raffaele Carriero, Francesco Maizza, Cristina Carone, Francesca Tortorella, Paolo Colucci, Francesco Destino, Cosimo Destino. E’ stato eletto Revisore dei Conti il dott. Cosimo Simone.

In apertura dell’Assemblea è stato letto un messaggio di S.E. Mons. Domenico Caliandro, Arcivescovo di Brindisi-Ostuni, mettendo in evidenza l’importanza del CSI facendo dello Sport un importante via per costruire “Comunità” in un periodo dove i nostri ragazzi vivono un epoca di “connessioni” isolandosi. Lo Sport, nella vita parrocchiale, e un sano agonismo, possano essere una risorsa per recuperare socialità e le piccole esperienze semplici e fruttuose.

A portare il saluto istituzionale è intervenuto il Sindaco di Mesagne, il dott. Tony MATARRELLI, che ha messo in risalto l’importanza del ruolo educativo e formativo del CSI in particolare per le tante generazioni di sportivi e giovani formati nella città che amministra e non solo. Matarrelli ha ringraziato il CSI e i suoi dirigenti per l’apporto e la collaborazione che viene offerta all’Amministrazione in particolare in questi ultimi anni con la presenza di Ivano Rolli che ricopre ruoli regionali. A seguire è intervento, collegato in videoconferenza, il Presidente Nazionale del Centro Sportivo Italiano, Vittorio Bosio, che ha ringraziato le tante società sportive per il lavoro che ogni giorno svolgono a favore dello sport di base in particolare ha invitato a non scoraggiarci per questo periodo di blocco per lo Sport. Alla ripartenza ci sarà un forte bisogno di tutti e del CSI in particolare. Il Presidente Bosio ha inoltre ringraziato, il Presidente Francesco Maizza, che lascia dopo dodici anni di presidenza e i componenti del Consiglio uscente. Al nuovo Presidente e al nuovo Consiglio ha fatto gli auguri di Buon Lavoro e di un una fruttuosa ripartenza contando sempre sull’appoggio e la fiducia della Presidenza Nazionale.

Ai ringraziamenti del Presidente Nazionale si sono aggiunti anche gli interventi del Vice Presidente Nazionale, Marco Calogiuri, del Presidente Regionale del CSI Puglia, Ivano Rolli e della Consigliera Nazionale Serafina Grandolfo. Il Vice Presidente Nazionale ha elogiato l’importante lavoro che il CSI svolge sul territorio attraverso i tanti dirigenti impegnati ogni giorno per fare il bene dello sport.

Angelo Taurisano, neo Presidente, ha dichiarato: “Un ringraziamento va a tutte le società sportive che mi hanno sostenuto, hanno creduto e continuano a credere nel nostro progetto. Grazie all’amico Francesco Maizza per il lavoro svolto in tutti questi anni di presidenza e per quanto darà ancora al CSI. Grazie all’amico Ivano Rolli per il sostegno continuo giorno per giorno, da amico, da consigliere provinciale ma ancor di più da presidente regionale CSI Puglia. Grazie ai consiglieri uscenti con il quale abbiamo vissuto anni e momenti importanti di vita CSI. Grazie ai neo consiglieri eletti, con i quali affronteremo questo difficile periodo e cercheremo con forza di risollevare lo sport di base e farlo ripartire nella nostra amata terra”. Un particolare ricordo è stato rivolto al Prof. Sandro Diviggiano che ha guidato per lunghi anni il CSI Brindisi e ne ha generato dirigenti e al compianto don Saverio Martucci che attraverso la sua azione pastorale e l’aver creduto nei valori dello sport ha permesso che si formassero generazioni di giovani sportivi.

