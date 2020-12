Anche quest’anno, l’Associazione “Cuore di Donna” è presente con una propria iniziativa nel periodo natalizio. In questo Natale 2020 davvero unico, la sezione brindisina dell’associazione, che offre sostegno alle donne che affrontano il cancro e lottano contro i tumori femminili (in paricolar modo per quello al seno), ha voluto essere vicino alle famiglie bisognose brindisine: la pandemia ha inciso anche dal punto di vista economico/finanziario delle persone e delle imprese. In molte famiglie il lavoro, già precario, è venuto a mancare creando ancor di più serie difficoltà anche nel mettere a tavola un piatto.

L’associazione “Cuore di Donna” si avvarrà della collaborazione dei volontari “Regala il Natale a Brindisi” che provvederà alla distribuzione dei pacchi dono alle famiglie bisognose segnalate dalle associazioni del territorio.