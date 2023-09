Da venerdì 29 settembre a domenica 8 ottobre, il territorio parrocchiale della Cattedrale di Brindisi sarà animato dal nutrito staff di missionari religiosi e laici della Missione Popolare “Ormeggiati”. Uno straordinario momento di grazia, atto a ravvivare la fede della comunità cittadina, che prevede un ricco calendario. Il via venerdì 29 settembre, con la consegna del mandato da parte di S.E. Rev.ma Mons. Giovanni Intini.

Dal 29 settembre all’8 ottobre, il territorio parrocchiale della Cattedrale sarà animato dalla Missione Popolare “Ormeggiati”. Un momento di grazia per la nostra comunità, che prende le forme di un’evangelizzazione straordinaria, atta a ravvivare la fede della comunità cittadina.

Lo staff dei missionari è composto dai Missionari Oblati di Maria Immacolata, dalle Suore Operaie della Santa Casa di Nazareth, da laici giovani e adulti. Insieme si impegneranno a incontrare i cittadini di Brindisi nei luoghi di vita quotidiana.

Il via proprio oggi, venerdì 29 settembre, alle ore 19, nell’ambito della Celebrazione Eucaristica officiata da S.E. Rev.ma Mons. Giovanni Intini, i Missionari riceveranno il mandato e la croce da parte del Vescovo.

La missione durerà 10 giorni: si entrerà nelle scuole per incontrare bambini e giovani, si avrà modo di incontrare le mamme e dedicare del tempo a coloro che vivono in uno stato di fragilità e marginalità.

Tra gli appuntamenti principali, la processione mariana (domenica 1 ottobre) e una serata di evangelizzazione speciale dal nome “Luci nella notte” (sabato 30 settembre).

Alla fine delle giornate verranno organizzati degli incontri per adulti – i cosiddetti “Centri di ascolto” e giovani (l’ “IncontraGiovani”, con sede presso l’ex Complesso delle Scuole Pie).

Negli ultimi giorni della missione ci sarà la possibilità di partecipare ad alcune celebrazioni, tra cui si segnalano: la liturgia penitenziale (venerdì 6 ottobre), l’ assemblea missionaria (giovedì 5 ottobre) e, per finire, una festa durante la quale si festeggerà la gioia della missione e dei giorni trascorsi insieme (sabato 7 ottobre).

Per rimanere aggiornati e prendere visione del programma nella sua interezza:

Profilo FB Cattedrale = https://www.facebook.com/CattedraleBrindisi

Profilo IG Cattedrale =https://instagram.com/cattedralebrindisi?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==