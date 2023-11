La collaborazione tra Alessio Del Freo e Dino SuperDee Gemmano si rafforza con l’uscita del nuovo singolo “Passi nella notte”. Il brano, disponibile da oggi su tutti i digital store, è un’accurata fusione di sonorità pop, indie e urban, arricchita dal featuring di Zeno, giovane artista emergente che promette di farsi notare.

“Abbiamo in serbo progetti importanti e stiamo lavorando in perfetta sintonia”, dichiara Alessio Del Freo. “Siamo alla ricerca di nuove sonorità da proporre al pubblico italiano e non solo”.

“Siamo molto soddisfatti del risultato di questo lavoro”, aggiunge Dino SuperDee Gemmano. “La voce di Alessio Del Freo si sposa perfettamente con le mie sonorità, e Zeno ha dato un contributo prezioso”.

“Passi nella notte” è un brano che parla di amore, passione e desiderio. La voce inconfondibile di Alessio Del Freo si insinua splendidamente nella sua ritmica, mentre le sonorità urban di Dino SuperDee Gemmano creano un’atmosfera sensuale e coinvolgente. Il featuring di Zeno, con il suo rap energico, aggiunge un tocco di freschezza e originalità.

“Questi bravi ragazzi si stanno dando da fare”

Il video ufficiale è disponibile su YouTube all’indirizzo: