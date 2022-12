A Lecce la proiezione della “Cantica del Paradiso”, martedì 20 dicembre, alle 10.30, al Museo Castromediano.

Il 21 dicembre, alle 10.30, la seconda puntata della trilogia “Dante in Puglia”, la “Cantica del Purgatorio”, sarà proiettata al Museo Archeologico “F. Ribezzo” di Brindisi.

Ad entrambi gli eventi Alexis Arts, ideatore del progetto e guida del viaggio tra immagini, metafore e magia, mostrerà il frammento di Luna ricevuto a New York dall’astronauta Michael Massimino, dono astrale che chiude la Cantica del Paradiso

Dopo il grande successo riscosso nelle due nel nord della Puglia, il tour delle anteprime della serie audiovisiva “Dante in Puglia” arriva a Lecce, dove la “Cantica del Paradiso” sarà proiettata domani, 20 dicembre, alle 10.30, al Museo Castromediano, e a Brindisi, con la proiezione della “Cantica del Purgatorio” al Museo Archeologico “F. Ribezzo” di Brindisi il 21 dicembre alle 10.30. I territori di entrambe le province, infatti, hanno fatto da cornice al viaggio fantastico tra le metafore e i versi danteschi.

Il progetto è nato allo scopo di celebrare il 700esimo anniversario dalla morte di Dante Alighieri e promuovere il territorio pugliese. Ma il viaggio nell’opera del Sommo Poeta si intreccia con la figura di Nicola Zingarelli, padre del vocabolario italiano, di cui nel 2022 ricorre il centenario dalla prima pubblicazione, grande studioso di Dante.

La trilogia “Dante in Puglia” è un viaggio alla scoperta dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso guidato dal dott Danilo Audiello aka Alexis Arts, fantasista, 7 volte Guinnes dei primati. Con metafore all’insegna dello stupore, Arts incontrerà ospiti d’eccezione, intervisterà esperti e scienziati, e farà visita al Fondo Zingarelli della Biblioteca la Magna Capitana, luogo eccezionale che custodisce tra le altre le oltre tremila edizioni della collezione dantesca appartenute al pugliese Nicola Zingarelli. Il tutto presentato attraverso delle metafore magiche, con tecniche artistiche che suscitano meraviglia, per sperimentare una nuova interpretazione dell’opera dantesca.

Un format di grande impatto, creato ad hoc per la Regione Puglia e per il sistema dei Poli Biblio-Museali, che narra in chiave “emozionale” e rivisita le Cantiche secondo la metodologia del “creative learning”, la tecnica dell’imparare attraverso lo stupore, secondo uno schema sviluppato dall’Accademy of Magic & Science presso la “Judge Business School” dell’Università di Cambridge. Una novità assoluta per la Puglia, realizzata da Alexis Arts, ideatore del progetto, con il comitato scientifico composto da Luigi De Luca, direttore Poli Biblio-Museali di Puglia, Gabriella Berardi, direttrice Poli Biblio-Museali di Foggia, Rino Caputo, Università di Roma “Tor Vergata”, Sebastiano Valerio, dell’Università di Foggia e molti altri, nonché con la collaborazione di Sandro Valecce e del regista e montatore Vito Marchiteli della casa di produzione Warning Film.

Il progetto ha coinvolto numerose celebrità tra cui Manila Nazzaro, Mogol, Caparezza, Luciano Canfora, Fabrizio Gifuni, Giancarlo Giannini, Albano Carrisi, Uccio De Santis, Sergio Rubini, Vladimir Luxuria, Giovanni Muciaccia, Luca Gaudiano e illustri personaggi del mondo della Scienza.

Tutti e due gli appuntamenti sono aperti alla cittadinanza e alle scolaresche del territorio, grazie alla sinergia con l’ufficio scolastico regionale e le università delle aree coinvolte.

Alla proiezione di Lecce sono previsti gli interventi della presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone, dell’assessore alla Cultura del Comune di Lecce, Fabiana Cicirillo, e di Alexis Arts, che mostrerà, anche a Brindisi, il frammento di Luna ricevuto a New York dall’astronauta Michael Massimino, dono astrale che chiude la Cantica del Paradiso.

Dante in Puglia è promosso dalla Regione Puglia a supporto del sistema dei Poli Biblio-Museali e del Fondo Zingarelli sito nella Biblioteca “La Magna Capitana” di Foggia con il supporto di Teatro Pubblico Pugliese, Sistema dei Poli biblio-museali di Puglia, Apulia Film Commission, Comune di Cerignola, Puglia Promozione e Ufficio scolastico regionale di Puglia. È realizzato in collaborazione e con il patrocinio dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari, Università degli Studi di Foggia, Università del Salento, LUM, Politecnico di Bari e Università Federico II di Napoli e dal Comitato ufficiale “700 Dante Firenze”.

Progetto FSC – FESR Regione Puglia

attuato dal Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura