Le recenti dichiarazioni del deputato Mauro D’Attis e del sindaco Giuseppe Marchionna, rilasciate a margine del tavolo sulla decarbonizzazione, sono chiare e inequivocabili. Brindisi ha finalmente l’opportunità di contare su due rappresentanti che, in questo fondamentale momento storico, trasmettono fiducia e determinazione nei confronti di un’azienda che, per mezzo secolo, ha estratto risorse inimmaginabili dal nostro territorio.

Dobbiamo lavorare insieme per garantire un futuro sostenibile per la nostra comunità.

La collaborazione tra istituzioni e aziende è imprescindibile per affrontare le sfide della decarbonizzazione e promuovere un’azione positiva per il nostro territorio.

Le forze politiche devono restare unite in questo processo.

È nostro dovere sostenere i rappresentanti del territorio e garantire che gli interessi della comunità siano sempre al centro delle nostre decisioni.

In questo contesto, è fondamentale che tutte le forze politiche, senza eccezioni, si uniscano a supporto della nostra leadership locale, per affrontare le sfide future con determinazione e visione.

Roberto Quarta

Consigliere comunale

Città di Brindisi