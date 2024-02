Correttezza e legittimità degli iter autorizzativi non possono essere confusi con ideologia e tormenti politici, riesumando vecchi spettri del passato che allontanano sempre più la fiducia dei cittadini e delle grandi aziende nel nostro territorio.

Edison risulta essere infrastruttura strategica e risposta concreta per traguardare la transizione energetica riconosciuta dalla stessa Europa ed inserita nei piani di finanziamento del PNRR ed investimento di oltre cento milioni di euro.

il serbatoio di gas naturale liquefatto è considerato appunto infrastruttura di pubblica utilità e favorisce il traffico dei mezzi pesanti e la sosta di tutte le navi e traghetti a GNL, riducendo emissioni inquinanti.

Il GNL emette il 20% in meno di CO2 rispetto agli attuali carburanti derivanti da fossili tradizionali, riduce le emissioni di ossido di azoto (NOX) del 60% -90% e azzera le emissioni di particolato di ossido di zolfo(SOX).

L’infrastruttura può rappresentare vera economia per un territorio martoriato da solo vertenze occupazionali su cui oggi non si riesce ancora a dare risposte.

Pagliara Massimo CISAL

Sciurti Davide CONFSAL/FISMIC

Flores Damiano UGL