Nella serata del 18 novembre scorso, i Carabinieri della Stazione di Mesagne hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 65enne del luogo. L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, deve scontare la pena residua di 6 mesi di reclusione, poiché condannato con sentenza definitiva per il reato di detenzione di materiale pedopornografico, rinvenuto nel corso di una perquisizione domiciliare.

Nei confronti dell’arrestato, come effetto penale della condanna, sono state applicate le pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici per sei mesi 6, l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori e l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all’amministrazione di sostegno.

L’arrestato, concluse le formalità di rito, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la sua abitazione in regime di detenzione domiciliare.