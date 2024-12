L’autrice di Libri Anna D’Auria sarà ospite delle attività culturali natalizie Porta Napoli, col suo libro “Trema la vita”, edito Officine Culturali Romane.

Anna D’Auria insegna Latino e Greco presso il liceo classico ”Plinio Seniore” di Castellammare di Stabia.

È una fervida lettrice di romanzi a sfondo psicologico, nonché autrice di testi poetici e narrativi: ”La carezza dell’Èidolon del mare” (settembre 2020); “Skià. Il volto di un’ombra sul cuore” (dicembre 2020), ”’Mala Jin. Tulipani nel cemento” (novembre 2021), edito da Albatros il Filo con prefazione dell’avv. Libera Cesino, pres. Ass. ”Libera dalla violenza” e ”La rosa bianca di Izmir” edito da Guida Editori (luglio 2022).

Ha pubblicato anche una silloge poetica dal titolo “Anthea. I fiori della vita” (settembre 2021).

La sua passione per la scrittura è nata, in primis, dal bisogno di comunicare e di condividere la propria emotività: è una forma di introspezione interiore, ma anche di terapia dell’anima.

Panoramica del libro

Un romanzo che parla di speranza, forza e rinascita. La storia di Aurora parte da Bisaccia, un piccolo borgo di origini medievali, sconvolto dal sisma dell’ottanta. La protagonista, appena diciassettenne, riesce a sopravvivere al terremoto ma perde una parte di sé, la bimba che porta nel suo giovane grembo. La sua vita per la prima volta trema, subendo un forte sconvolgimento da cui gradualmente e con coraggio riesce a riprendersi. La salvezza di Aurora è racchiusa in una fotografia, scattata anni prima dal padre, un soldato dell’esercito italiano impegnato in missioni umanitarie in Afghanistan. Inizia la nuova vita della protagonista, che, diventata una fotoreporter, gira il mondo per raccontare con i suoi scatti i drammi di popoli e terre oppressi dalla mano umana, e durante uno dei suoi numerosi viaggi incontra una guru indiana che le consegna la speranza di poter ritrovare ancora in vita quella figlia che crede di aver perso per sempre.

Per Aurora comincia un nuovo viaggio che la condurrà fino ad Odisha, lungo il confine meridionale dell’India dove riuscirà a trovare ciò che sta cercando: un’inaspettata felicità, foriera di vera rinascita.

A dialogare con l’autrice Giulia Cesaria, operatrice culturale e autrice di libri.

Appuntamento per venerdì 21 dicembre alle ore 19.00 presso il Bastione di Porta Napoli in Brindisi.

L’attivita’ culturale e’ in collaborazione con l’associazione culturale “Il cigno blu” di Brindisi.