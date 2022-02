L’Associazione di Promozione Sociale “IL CURRO – APS” nel suo impegno a sostegno del territorio e delle persone che ne fanno parte, organizza presso lo storico Birrificio GRUIT di Brindisi un evento in cui arte ed artigianato si fondono in un’imperdibile esperienza.

Carlo Ancona, proprietario del birrificio e mastro birraio dal 2015 ci illustrerà in modo semplice e fresco tutte le fasi della preparazione della birra dalla produzione alla consumazione. La sua, in particolare, è bio, e lo fa comparire tra i pochi birrifici bio d’Italia. Il suo motto è “La nostra terra🌱 , il nostro orzo 🌾, la nostra birra 🍺”.

La presentazione avrà il suo culmine nella:

– Degustazione di quattro birre diverse.

– Scelta di un bicchiere da 0.25 tra le quattro degustate

– Assaggi di stuzzicheria salata

Il tutto al costo di 12 euro a persona, inteso come prezzo promozionale dedicato all’evento.

(Se si vuole mangiare anche la “patata ripiena” o la pinsa si aggiungono 8 euro).

Negli stessi spazi, si terrà anche l’esposizione di quadri dell’artista brindisina Lina Balestra, la quale ha sempre usato la pittura per esprimersi ed ha, da subito, maturato uno stile tutto suo. La sua arte si distoglie dal ritrarre oggetti. I suoi quadri vengono spesso dipinti di notte, quasi in trance, dove l’artista ritrova sé stessa, le sue paure, le sue gioie, i suoi fantasmi, i suoi amori attraverso i colori che, passando attraverso le dita, arrivano ad accarezzare ed a fissarsi sulla tela. Guardando le sue opere viene in mente Pollock, anche se la sua tecnica è completamente differente. Ciò che li accomuna, invece, è che i loro quadri vengono dipinti “inconsciamente”, con un’azione spontanea completamente eseguita senza pensarci; quindi, arrivano a toccare gli osservatori nel profondo del loro subconscio.

La tecnica pittorica di questa artista non mostra né esprime una realtà oggettiva o soggettiva, ma libera una tensione che in grande quantità si è accumulata in lei. È azione non ideata e non progettata nei modi di esecuzione e negli effetti finali. Esprime la forte reazione dell’artista ad una società del benessere dove tutto è progettato. Le sue opere, pertanto, sono assolutamente uniche e sono talmente parte di lei, che, molto a malincuore se ne separa. Avere un suo quadro è un privilegio, poterli ammirare è un’esperienza!

La presentazione del mastro birraio avrà luogo dalle 19.00 in poi e verrà proposta più volte nella stessa serata all’ avvicendarsi delle persone interessate.

Per l’ingresso è gradita la prenotazione per limiti di capienza ai numeri:

346 5736327 e 349 8195650.