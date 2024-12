Domani, 22 dicembre, a partire dalle ore 17.30, si svolgerà a Ceglie Messapica (Br), presso la Sala dell’Auditorium comunale, il “Fidal Brindisi Activity Awards”, cerimonia di premiazione dell’attività 2024 e del circuito provinciale di corsa “ Sulle vie di Brento 2024 ”.

La serata è organizzata dal Comitato Provinciale Fidal di Brindisi, con la collaborazione della società Atletica Ceglie Messapica e del Comune di Ceglie Messapica.

Il Comitato Provinciale Fidal Brindisi, in questo quadriennio olimpico (2021-2024), si è distinto per l’attività su pista, che coinvolge le categorie giovanili ed i master, e per la forte sinergia creata con le società del territorio, cresciute fino a diventare ben 25, grazie alle quali oggi si disputa un campionato avvincente e denominato “Sulle vie di Brento”; è stato presieduto dal prof. Giancosimo Pagliara, coadiuvato dal Vice Presidente, con delega al settore Master ed alla segreteria amministrativa, dott. Ferdinando Dragone, dal consigliere con delega al settore Assoluti, prof. Cosimo Leuci, dal consigliere dott. Matteo Lagatta, dal Fiduciario Tecnico Provinciale, prof. Angelo Cisternino; ed ancora, punti di forza sono stati: Felice Prudentino, Responsabile della Segreteria Gare e Gianfranco Montanaro, Fiduciario Provinciale del Gruppo Giudici di Gara (rieletto anche per il mandato 2025-2028).

Saranno presenti all’evento diverse autorità, tra cui il presidente Fidal Puglia, dott. Eusebio Haliti, il Consigliere Fidal Puglia, Michele Cuoco, il sindaco di Ceglie Messapica, Angelo Palmisano, l’Assessore allo Sport e vice sindaco del Comune di Ceglie Messapica, avv. Mariangela Leporale, il consigliere comunale con delega allo sport, Cataldo Rodio, i consiglieri regionali l’on. avv. Fabiano Amati e l’on. Luigi Caroli.

UFFICIO STAMPA COMITATO PROVINCIALE FIDAL BRINDISI