Domani 21 maggio alle ore 12, presso la sala Università di Palazzo Nervegna, i rappresentanti di Comune di Brindisi e Ati con capofila la New Basket Brindisi firmeranno la convenzione per la realizzazione e la gestione della New Arena.

Si precisa che, nel rispetto delle norme anti Covid, sarà consentito l’accesso solo alla stampa.