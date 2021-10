Sabato 2 ottobre, con inizio alle ore 19.30, il Polo BiblioMuseale di Brindisi, diretto dall’arch. Emilia Mannozzi, ospita la performance teatrale del Teatro Koreja “PER PRIMO AMORE – Lettere di eroine sull’amore”. Scenografia privilegiata dell’evento sarà il Chiostro del Museo Archeologico “Ribezzo”, in piazza Duomo a Brindisi. E’ un progetto site specific, con ascolto in cuffia, con la cura artistica di Elena Bucci.

Arianna, Enone, Fillide e Medea, donne innamorate, abbandonate o tradite accompagneranno lo spettatore in un viaggio nel tempo attraverso la tragedia antica e il mito. Un racconto intimo e poetico, ricco di desiderio, passione e dolcezza!

La tragedia antica e il mito, diventano attuali e assurgono a nuova vita e nutrimento per una visione contemporanea. La presentazione site-specific, pensata appositamente per “vivere” gli spazi non convenzionali attraverso il teatro, è liberamente ispirata alle Eroidi, raccolta di epistole composte dal poeta latino Ovidio tra il 25 ed il 16 a.C. circa. Un epistolario immaginario di eroine note e meno note e i loro mariti, fidanzati o amanti. Lettere poetiche, straordinariamente moderne e originali.

L’ingresso nel Chiostro del Museo Ribezzo per un massimo di 30 partecipanti è gratuito con GreenPass e prenotazione obbligatoria

Info&prenotazione: 0832242000