PUGLIA 3X6X5 SI CONCLUDE A BRINDISI PER GUARDARE AL 2030, TURISMO E CULTURA UNITE

Appuntamento venerdì 8 luglio, ore 9.30-13, presso il Museo Ribezzo

Partecipazione aperta a cittadini ed operatori del settore, attraverso registrazione online

Sempre venerdì 8 luglio, alle ore 16, CONFERENZA STAMPA di presentazione dei risultati di PUGLIA 3x6x5

Per iscriversi on line cliccare qui http://rpu.gl/Puglia365Brindisi

Venerdì 8 luglio a Brindisi, nel museo archeologico “Francesco Ribezzo”, ore 9.30-13, arriverà al suo primo traguardo l’evento Puglia 3x6x5L’ARET che ha percorso altre 5 tappe, una in ogni provincia, iniziando il 5 maggio a Lecce. Si concluderà, così la prima parte dell’azione di ascolto per il nuovo Piano Strategico Turismo Cultura.

L’evento è organizzato da Pugliapromozione, Regione Puglia e il suo Dipartimento Turismo Cultura, insieme al Consorzio Teatro Pubblico Pugliese e all’Apulia Film Commission per incontrare il territorio e riprogrammare le risorse finanziarie e le strategie turistiche e culturali di Puglia365 e PIIIL Cultura Puglia, guardando al 2030.

Questa ampia attività di ascolto si chiama “3x6x5” proprio perché è ispirATa a “Puglia 365”, il Piano Strategico del Turismo della Regione Puglia. Ognuno di questi numeri ha un significato specifico: 3 mesi per progettare, 6 tappe per confrontarci, 5 ambiti da approfondire. A caratterizzare visivamente il nome, è l’utilizzo del segno “x”, un segno che rimanda al potere moltiplicatore del processo partecipativo, una modalità che permette di moltiplicare idee, proposte e risultati che si svilupperanno durante gli eventi.

Cinque sono le aree tecniche del turismo – comunicazione, promozione, accoglienza, innovazione, prodotto – e cinque sono i prodotti turistici: arte e tradizioni, enogastronomia, sport natura benessere, mare e nautica, MICE e wedding.

Cinque sono i temi dell’industria culturale e creativa – lavoro, innovazione, prodotto, identità, impresa – e cinque sono i settori culturali: editoria, audiovisivo, beni culturali, arti visive e design, spettacolo dal vivo.

LE FASI

Il percorso, dopo aver raccontato cosa è stato fatto ed esserci interrogati insieme sulla vocazione territoriale di ogni provincia nelle sei tappe totali di Puglia 3x6x5, si proseguirà subito dopo la pausa estiva con una fase di transition design, per disegnare insieme gli scenari futuri, integrando la consapevolezza del passato, i trend del mercato e le opportunità del futuro.

Le linee guida del nuovo piano strategico avranno un periodo di consultazione pubblica e saranno rilasciate a ottobre, con un nuovo ciclo di incontri di presentazione.

Il programma di Puglia 3x6x5 di venerdì 8 luglio presso il Museo Archeologico “Francesco Ribezzo” in Piazza Duomo 6 a Brindisi prevede con la partecipazione aperta a tutti i cittadini:

9:30 – Accredito

10:00 – Apertura lavori

Interventi e confronto con:

Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia

Gianfranco Lopane, Assessore al Turismo della Regione Puglia

Grazia Di Bari, Consigliera regionale con delega alla Cultura

Aldo Patruno, Direttore del Dipartimento Turismo Cultura

Luca Scandale, Direttore dell’ARET Pugliapromozione

13:00 – Chiusura lavori

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria on line cliccando qui http://rpu.gl/Puglia365Brindisi

Seguirà alle ore 16, nella sede dell’APT in via Cristoforo Colombo 88 a Brindisi la conferenza stampa durante la quale l’assessore regionale al Turismo Gianfranco Lopane presenterà i risultati delle 6 tappe di ascolto di Puglia 3x6x5.