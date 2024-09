La Parrocchia Tutti i Santi, ricordando don Angelo Argentiero, invita al Concerto d’Organo in programma Domenica 15 settembre alle ore 20 nella Chiesa Matrice di Tutti i Santi. All’organo “Mauro-De Simone” il M° Frederic Ledroit, organista, con la partecipazione del M° Ciro Greco (baritono). Frédéric Ledroit è Cavaliere dell’Ordine delle Arti e delle Lettere Titolare del Grande Organo della Cattedrale di Angouleme. Nato nel 1968 a Angouleme è titolare del Grande Organo della Cattedrale di Angoulême, ha conquistato un vasto pubblico creando il Festival Internazionale degli Organi in Charente. È il direttore artistico, “l’anima” del Festival. Compositore, il suo ampio catalogo (Editions Musicales Delatour France “) di oltre 50 opere ha ricevuto notevoli consensi. In programma a Mesagne, la «Pastorale in fa maggiore, BWV 590» di Johann Sebastian Bach (1685-1750) nonché, di Louis-Nicolas Clérambault (1676-1749): «Suite del secondo tono: Plein jeu-Duo-Trio-Basse de cromorne-Flûtes-Récit de Nasard – e Caprice sur les Grands Jeux». E ancora, di Gioseffo Guammi (1550- ?) la canzone Francese «La guamina»; di Vincenzo Pellegrini (15..-1656) «La serpentina»; di Giuseppe Giordani (1751-1798) «Caro mio ben»; di Luigi Cherubini (1760-1842) l’«Ave Maria»; di Giuseppe Giordani (1751-1798) «Gloria et Honore». Si prosegue con Nicolas de Grigny (1672-1703), «Veni Creator» e «Duo – Récit de cromorne – Dialogue sur les Grands Jeux», quindi con Johannes Brahms (1833-1897) «Prélude de choral “Ist ein Ros’ entsprungen”» e infine con Alexandre Guilmant (1837-1911), «Offertoire sur un Noël Espagnol, opus 60». Il concerto si chiude con un’improvvisazione dello stesso M° Frederic Ledroit.