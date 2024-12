Per il divertimento dei bambini, e la gioia dei grandi che li accompagneranno, domenica 22 dicembre a Mesagne si svolgerà l’evento “Il Natale dei bambini”, un pomeriggio dedicato all’allegria e all’intrattenimento per i più piccoli, con spettacoli ed attrazioni dislocati in Villa comunale e centro storico. A rendere entusiasmante l’evento, i ragazzi troveranno in Villa il magico castello luminoso, nel Centro storico il Trono con Babbo Natale, le simpatiche Mascotte, il sorprendente spettacolo di magia, il meraviglioso mondo delle bolle giganti, l’esilarante spettacolo del Clown Cabaret, il divertente equilibrista, il coinvolgente Led Show. L’iniziativa, promossa dal Comune di Mesagne nell’ambito del cartellone “Natale 2024”, è organizzata da “Lab Communications Eventi”. Start ore 18.