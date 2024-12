Domenica 22 dicembre dalle 7.00 alle 23.59 i francavillesi saranno chiamati al voto per la terza edizione del Bilancio Partecipato.

La consultazione online si svolgerà sulla piattaforma partecipa.comune.francavillafontana.br.it e sarà aperta a tutte le persone residenti a Francavilla Fontana con almeno 16 anni d’età.

Per partecipare sarà sufficiente registrarsi sulla piattaforma, completare la validazione cliccando sul link che sarà inviato alla mail indicata in fase di registrazione ed accedere alla votazione.

I progetti che otterranno il maggior numero di preferenze saranno finanziati grazie ai 50.000 euro stanziati dall’Amministrazione Comunale. Ogni partecipante potrà esprimere sino a 2 voti.

Alla fase conclusiva del Bilancio Partecipato sono stati ammessi 6 progetti che abbracciano diversi aspetti della vita sociale ed economica.

“Mò si ragiona” di Radici 021 propone la creazione di uno sportello di ascolto psicologico da realizzare in Biblioteca Comunale. “Allena i tuoi sogni, anima le tue idee” dell’ASD Fortitudo in collaborazione con Liceo Scientifico, ITES Calò e ITST Fermi si concentra sul Palazzetto proponendo la realizzazione di un’aula multifunzionale per lo studio e il lavoro, una sala stampa, un campetto sportivo polivalente, e un’area giochi inclusiva.

“Il giardino meraviglioso” dell’Associazione Le Radici e le Ali Arciragazzi propone il recupero e la valorizzazione in chiave inclusiva del fossato di Castello Imperiali. “La biblioteca che vorrei” di Pierpaolo De Padova, Aurora Lanzafame, Kevin Lucchese punta sulla valorizzazione dell’atrio della biblioteca comunale e sul miglioramento dei servizi annessi.

“Ecobello – progetto di arte e consapevolezza ecologica” dell’Associazione ricreativa culturale Imperial Art si pone l’obiettivo di stimolare la cura degli spazi pubblici e il riciclo dei rifiuti tramite laboratori nelle scuole, murales, installazioni artistiche, mostre e incontri. “Alla fonte della storia” proposto dal gruppo Si può fare e da una squadra di professionisti in collaborazione con la Società Operaia e il Terzo Istituto Comprensivo propone di restaurare e valorizzare il fonte battesimale presente nell’atrio di Castello Imperiali.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet istituzionale.

Comune di Francavilla Fontana