L’Istituto Alberghiero “S. Pertini” di Brindisi, in considerazione dello stato emergenziale, dovuto al contenimento della diffusione epidemiologica del coronavirus, nonché tenuto conto degli improvvisi scenari normativi a livello Nazionale e Regionale che dispongono continue modifiche in merito alle aperture e chiusure delle scuole dei vari ordini e gradi, dovendo attivare in tempi utili la fase dell’orientamento in entrata per l’anno scolastico 2020-21 con gli alunni frequentanti l’ultima classe della scuola secondaria di primo grado e con i loro genitori, ha programmato alcuni “Open Day” virtuali per mostrare tutta l’offerta formativa che viene trasmessa dai laboratori dei vari settori della scuola: Enogastronomia, Servizi di Sala e Vendita, Prodotti dolciari artigianali e industriali e Accoglienza Turistica.

Gli Open Day virtuali saranno effettuati, nel rispetto delle norme di sicurezza, tramite uso di piattaforma MEET e comunicazione del relativo link di collegamento che aprirà le porte della nostra scuola e dei laboratori a chi sarà interessato a conoscerne l’offerta formativa nonché le peculiarità della sua identità laboratoriale.

Tutti coloro che, per ragioni personali, non potranno seguire il collegamento nei giorni indicati, ma sono ugualmente interessati a conoscere l’Offerta Formativa del nostro Istituto, disporranno di ulteriori date e potranno partecipare all’Open Day Virtuale visitando il nostro Istituto su YouTube, Facebook, Instagram, nonché sulla Home Page del sito internet inserendo le parole chiave di ricerca “Alberghiero Brindisi”.

Per il collegamento cliccare sui link MEET sottostanti la fascia oraria scelta e si attiverà un video incontro in diretta con i docenti delle materie professionalizzanti e dell’Offerta Formativa dell’Alberghiero. Si potrà, inoltre, visionare il materiale illustrativo del nostro Istituto.

Fasce orario DATE LINK MEET

-22 Novembre 2020

10:00-11:00 https://meet.google.com/xfu-sogw-kmm

11:00-12:00 https://meet.google.com/pyp-ohhh-bht

-23 Novembre 2020

16:00-17:00 https://meet.google.com/cxb-srdc-tzo

17:00-18:00 https://meet.google.com/ugg-pxbf-cie

18:00-19:00 https://meet.google.com/uee-fjbg-daf

-26 Novembre 2020

16:00-17:00 https://meet.google.com/vrm-csxr-xtg

17:00-18:00 https://meet.google.com/cpd-qcuk-znu

18:00-19:00 https://meet.google.com/vft-rgzc-pvi

-27 Novembre 2020

16:00-17:00 https://meet.google.com/jfu-zqed-nmc

17:00-18:00 https://meet.google.com/uhu-gcpe-usr

18:00-19:00 https://meet.google.com/hrx-ziqa-qzs

-29 Novembre 2020

10:00-11:00 https://meet.google.com/svt-ijkn-wzm

11:00-12:00 https://meet.google.com/yhb-scgj-mqf

Per eventuali richieste di notizie, è possibile contattare i referenti per l’Orientamento del nostro Istituto: Prof.ssa Chirico Maria (Cell: 3479714246; e-mail: maria.chirico@alberghierobrindisi.it)

Prof. Gianluca Vantaggiato (Cell:392.201311; e-mail: gianluca.vantaggiato@alberghierobrindisi.it)

Indirizzo di posta elettronica dedicata per l’orientamento: orientamento.alberghierobr@gmail.com

I.P.E.O.A. “S. PERTINI ” – BRINDISI