Una festa in maschera, per grandi e piccini, domenica 6 marzo dalle ore 10, per poi assistere al Palio dell’Anello, una antica competizione a cavallo. Non mancate!

Domenica 6 marzo, il Centro Ippico Acqua2o, apre le sue staccionate a tutti coloro che vorranno trascorrere un giorno di festa, nella natura e in compagnia.

Dalle 10.00 della mattina fino all’imbrunire, potrete sfilare mascherati dai grandi personaggi della storia e della fantasia legati al nostro animale leggendario: il cavallo.

Alle 15.00 poi potrete assistere al tanto atteso Palio dell’Anello, una gara medievale a cavallo rivisitata dalle menti goliardiche dello Staff dell’ASD Acqua2o, cui parteciperanno i nostri cavalieri e le nostre amazzonio travestite da Zorro, D’Artagnan, Sergente Garcia, Giovanna D’arco, Gengis Khan e tanti altri.

Per tutti sarà possibile usufruire dell’area picnic previa prenotazione tavoli obbligatoria (10 euro) tramite Whatsapp al 3774418364.

Vi aspettiamo tutti: grandi e piccini, da soli o in compagnia. Magari vestiti in maschera!

Il Centro Ippico Acqua2O – Stazione X si trova in Strada statale 2bis km 4.5, Brindisi BR (SS 605 Mesagne – San Vito dei Normanni).

Qui le indicazioni stradali: https://goo.gl/maps/RHsuhAtvcNdBARkF6