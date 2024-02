Prosegue la collaborazione tra l’Associazione nazionale magistrati e la Asl Brindisi per fronteggiare l’emergenza sangue. Il 19 febbraio, dalle 8.30 alle 12, è stata organizzata una raccolta straordinaria all’interno del Tribunale di Brindisi, la prima dell’anno.

L’iniziativa è promossa dalla giudice Barbara Nestore insieme alla direttrice del Centro Trasfusionale dell’ospedale Perrino, Antonella Miccoli. Giudici, avvocati e personale amministrativo del Palazzo di Giustizia potranno donare a bordo dell’autoemoteca della Asl, posizionata nel parcheggio interno.

“Ringrazio la dottoressa Nestore – dice Antonella Miccoli – per la preziosa collaborazione avviata ormai da tempo con almeno due appuntamenti l’anno dedicati alla raccolta sangue. Per incrementare il numero di donatori – aggiunge – è fondamentale fare rete con le istituzioni e le associazioni. Con il loro contributo possiamo sensibilizzare i cittadini e rinforzare le nostre scorte”.

