Una giornata “in favore della vita” per iniziativa dell’Associazione nazionale Magistrati di Brindisi, ma soprattutto una festa per tanti piccoli pazienti dell’ospedale Perrino, organizzata in collaborazione con il Centro Trasfusionale dell’ospedale Perrino.

Sono i bambini affetti da talassemia che ogni 15-18 giorni effettuano trasfusioni nel Centro di Microcitemia “Antonella Quarta” del reparto di Ematologia, praticamente la loro seconda casa. Su 159 pazienti con questa patologia 14 sono minori. Ieri erano tutti al Trasfusionale con i loro genitori ad attendere una sorpresa speciale: giudici e magistrati sono arrivati tutti insieme, con un dono e un biglietto di auguri per ognuno di loro. Ad accoglierli il direttore del Servizio di Medicina Trasfusionale, Antonella Miccoli.

Si è trattato del momento conclusivo di una giornata di solidarietà cominciata con una raccolta straordinaria di sangue organizzata nel Palazzo di Giustizia nella mattinata di ieri, 17 dicembre. A seguire giudici e magistrati si sono presentati nel Centro Trasfusionale accompagnati dal presidente del Tribunale, Vincenzo Scardia, e dal presidente dell’Anm, Giuseppe De Nozza e il segretario, Antonio Ivan Natali.

“L’iniziativa – dice il giudice De Nozza – è stata condivisa con entusiasmo da tutto il sistema giustizia. Si è attivato un meccanismo di solidarietà che ha coinvolto tantissime persone che hanno donato, scegliendo di rendersi utili per quelli che quotidianamente si confrontano con la sofferenza e la malattia, tra cui i bambini talassemici presi in cura nel Perrino”.

Così si è chiuso il cerchio: donatori e riceventi si sono incontrati “uniti da un filo rosso”, come dice Luana De Gioia, presidente dell’associazione Thalassemici della provincia di Brindisi, presente insieme a Daniela Marasco, “perché senza donazione non c’è vita, e grazie a un semplice gesto di chi è sano ogni microcitemico ha la speranza di crescere e condurre una vita normale”. A loro è stata donata una somma da parte del Tribunale per sostenere l’associazione, già molto attiva nel migliorare l’accoglienza del Centro Microcitemia dell’ospedale.

All’evento hanno partecipato anche l’Arcivescovo della Diocesi di Brindisi-Ostuni Monsignor Giovanni Intini, il direttore generale Maurizio De Nuccio, il direttore amministrativo Loredana Carulli, il presidente dell’Ordine dei Medici Arturo Oliva, il direttore medico del Perrino Andrea Molino, il direttore del reparto di Ematologia Domenico Pastore, il personale dei reparti. Presenti anche i rappresentanti delle associazioni Avis con altri doni per i bambini: il consigliere nazionale Egidio Conte e il presidente provinciale Sergio Zezza.

“Tanta commozione – sottolinea il direttore generale Maurizio De Nuccio – in un incontro che restituisce il senso della comunità, dove ognuno con il suo ruolo può contribuire a rendere migliore l’assistenza ma anche la società civile nel suo complesso”.

