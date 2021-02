I Carabinieri della Stazione di Villa Castelli, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà una 35enne del luogo, per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

In particolare, nei giorni scorsi, per cause in corso di accertamento, la donna era rimasta coinvolta in un sinistro stradale alla guida di un’autovettura di un conoscente.

Gli accertamenti tossicologici hanno consentito di riscontrare la sua positività ai “cannabinoidi”.

La patente di guida è stata ritirata e il veicolo restituito al legittimo proprietario.