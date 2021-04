Nel pomeriggio di ieri 7 aprile, personale della Sezione Volanti della Questura, ha arrestato e condotto presso la locale Casa Circondariale S.G. di anni 26, in esecuzione all’ordinanza di aggravamento di custodia cautelare.

S.G., lo scorso 17 marzo, era stato l’autore della tentata rapina ai danni del supermercato DOK, sito in via Bezzecca, per il quale era stato arrestato dagli operatori della Sezione Volanti e successivamente posto agli arresti domiciliari.

Lo stesso individuo, nella tarda serata del giorno di Pasquetta, nonostante ristretto agli arresti domiciliari, era stato sorpreso a passeggiare in Piazza Cairoli, pertanto veniva arrestato in flagranza e posto nuovamente agli arresti domiciliari.

L’Autorità Giudiziaria, dunque, richiedeva l’aggravamento della misura cautelare, la cui ordinanza è stata emessa nella giornata di ieri e prontamente eseguita, pertanto S.G. veniva tradotto presso la locale casa circondariale.

Brindisi, 8 aprile 2021