EMERGENZA SANGUE NEL PERIODO ESTIVO

Invitiamo tutti i donatori e i nuovi aspiranti donatori che siano nelle condizioni di donare a presentarsi presso l’Ospedale “Perrino” appena possibile.

E’ necessaria maggiore costanza da parte di tutti e tutte per garantire il mantenimento del fabbisogno trasfusionale per i pazienti trapiantati, dializzati, leucemici e microcitemici, e pazienti domiciliari. A questo si aggiungono le richieste per interventi chirurgici in regime di urgenza.

Chiediamo il coinvolgimento di tutti i donatori, periodici e nuovi, specialmente giovani, per far comprendere che donare è un gesto di generosità che può salvare la vita di altre persone.

Prima di partire per le vacanze, ricordati di donare!

In una comunità civile, in una città che si è sempre contraddistinta per altruismo ed accoglienza

Non può mancare il sangue, non possono mancare gli emocomponenti. Pensiamo che ogni persona bisognosa di sangue potrebbe essere un nostro fratello, figlio, parente o amico.

In particolare nei giorni 14, 16 e 17 agosto, Ti invitiamo a recarti presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale “A.Perrino”: poco meno di un’ora del Tuo tempo servirà per salvare LA VITA a ben 3 persone!

LE CONDIZIONI NECESSARIE PER DONARE

Per donare occorre essere in buona salute: non avere avuto febbre e non essere stati a contatto, negli ultimi 14 giorni, con persone che abbiano eseguito il tampone per la positività al Covid-19 e che siano risultate POSITIVE o siano IN DUBBIO. Occorre pesare più di 50 chili, non aver assunto farmaci (antinfiammatori negli ultimi 5 giorni, antibiotici e antistaminici negli ultimi 15), non aver fatto piercing e tatuaggi né aver subito interventi chirurgici negli ultimi 4 mesi. E’ necessario avere uno stile di vita corretto.

QUANDO E’ POSSIBILE DONARE

Dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle 12.00, presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale «A. Perrino» di Brindisi. ATTENZIONE: prima di donare è consigliabile fare una colazione leggera (tè, caffè, succo di frutta con due-tre biscotti secchi o due fette biscottate con marmellata), escludendo alimenti contenenti latte e suoi derivati.

I NOSTRI APPELLI

Aiutiamo chi ha bisogno in questo periodo così drammatico!

Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo.

Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare.

PROMOZIONE ESTIVA

Ogni donatore che avrà donato sangue o piastrine e/o plasma potrà recarsi presso la nostra sede Avis, in piazza Di Summa, presso l’ex ospedale, per ritirare un simpatico omaggio, dopo averci contattato.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PER DONARE

AVIS Comunale di Brindisi

Telefono: 3755282712 – 0831523232

Mail: brindisi.comunale@avis.it

Messaggio privato alla pagina Facebook: Avis Comunale di Brindisi ODV

Messaggio in direct su Instagram: aviscomunalebrindisi