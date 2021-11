I Carabinieri della Stazione di Erchie hanno arrestato in flagranza di reato una 50enne del luogo per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. In particolare, nella giornata di ieri, all’interno del locale ufficio postale, nel corso di un intervento richiesto dal direttore per interruzione di pubblico servizio, la donna ha preteso di svolgere le operazioni allo sportello senza fare uso di mascherina, in violazione alle norme di contenimento del Covid–19 e ha posto in essere resistenza attiva, strattonando e minacciando i militari intervenuti, in presenza di più persone. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, l’arrestata è stata rimessa in libertà.