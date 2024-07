Ø Martedì 16 luglio – In occasione dei festeggiamenti della Festa Patronale, l’appuntamento per tutti è a partire dalle ore 22 in piazza Vittorio Emanuele II (Porta Grande) con “Tammurriata Nera…vedi Napoli e poi suoni”, tributo a Renzo Arbore e all’Orchestra Italiana. Lo spettacolo musicale, organizzato dal Comitato Feste patronali, ospiterà 15 musicisti, per il divertimento del pubblico che non potrà resistere alla tentazione di intonare e ballare i brani più amati della tradizione napoletana e non solo.

Ø Mercoledì 17 luglio, il concerto dei “Parsifal, la vera cover band dei Pooh”, chiuderà i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine. Un po’ di storia: i Parsifal nascono nel settembre del ’99 e scelgono il loro nome ispirandosi all’album dei Pooh del 1973. Durante il Pooh official tribute band del 2006 – come si legge sulla pagina della band – il gruppo ha ricevuto il titolo direttamente dai Pooh, “per la simpatia e la perfezione della voce di Roby Facchinetti e per la perfezione assoluta del batterista Stefano D’Orazio”. L’evento si svolgerà in piazza Vittorio Emanuele II a partire dalle ore 22.