I Carabinieri della Stazione di Latiano hanno tratto in arresto in flagranza di reato Davide Taurisano, 25enne del luogo, per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi.

In particolare, i militari operanti impegnati in un servizio di pattuglia hanno notato il giovane a bordo di un’autovettura, intimandogli l’Alt. Alla vista dei Carabinieri, il giovane ha avviato repentinamente la marcia, innescando un inseguimento per il centro abitato, venendo raggiunto e bloccato dopo diversi minuti di fuga. Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un bastone in legno occultato sotto il sedile.

Inoltre Taurisano era sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita (recidiva biennale) ed era alla guida di un veicolo intestato a terzi e sprovvisto di assicurazione R.C. Auto.

L’arma bianca è stata sequestrata e il mezzo sottoposto a fermo amministrativo.

Il 25enne è stato denunciato anche per la violazione al codice stradale e, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Brindisi.