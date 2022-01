Annullato, per motivi del tutto indipendenti dalla volontà degli organizzatori, lo spettacolo Anastasia e la maledizione dei Romanov, co-prodotto dalle compagnie Equilibrio Dinamico e La Luna nel Letto, per la coreografia di Roberta Ferrara, in programma venerdì 28 gennaio al Teatro Sociale di Fasano, domenica 30 gennaio al Teatro Comunale di Corato e domenica 6 febbraio al Teatro Giordano di Foggia per le stagioni teatrali dei tre Comuni in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

I biglietti già acquistati saranno validi per le nuove date che saranno comunicate appena possibile. Per chi volesse sono attive, inoltre, fino al 15 febbraio, le procedure di rimborso online e al botteghino.

«Anche qui a Fasano siamo stati costretti ad annullare lo spettacolo “Anastasia e la maledizione dei Romanov” – spiega l’assessore Cinzia Caroli – . Purtroppo il momento è estremamente difficile ed anche in questo caso alcuni dei protagonisti sono risultati positivi ai controlli di routine che come si comprenderà sono molto rigidi e severi, ciò a conferma della massima tutela e sicurezza che viene sempre garantita nei teatri. Vorrei mandare un caro abbraccio ai ragazzi di Equilibrio Dinamico, veri professionisti e bravissimi danzatori, garantisco che presto sarà riproposto in città questo loro spettacolo tanto atteso dal pubblico fasanese».

