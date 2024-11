La Città di Fasano si unisce alla comunità internazionale per commemorare la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne. In occasione di questa importante data, sono previsti numerosi eventi che si svolgeranno nel corso della giornata.

«Quest’anno oltre alla sensibilizzazione sul tema – dice l’assessore alle Pari opportunità Cinzia Caroli –, abbiamo pensato, in collaborazione con la collega assessora all’Istruzione, con le scuole e grazie ad alcuni professionisti dell’associazione Humanamente, di portare nelle classi un progetto di educazione all’affettività che implica anche il riconoscimento dei segnali e campanelli d’allarme che in genere precedono episodi conclamati di violenza sulle donne. È evidente che occorre riferirsi ad un target di giovanissimi (ragazzi e ragazze). L’età purtroppo si abbassa notevolmente e gli episodi di cronaca ci dicono che il fenomeno è pericolosamente in crescita. Mi auguro che siano stanziati fondi anche a livello ministeriale per consentire ai professionisti di entrare nelle singole classi e parlare ai ragazzi guardandoli negli occhi. Noi a Fasano partiamo con un progetto pilota, ritenendo che possa essere la strada giusta, e sperando di poter continuare su questo solco con la collaborazione di tutti. Ricordo che a Fasano c’è un centro antiviolenza attivo sempre anche nei giorni festivi, al quale è possibile rivolgersi anche solo per un colloquio, un confronto nell’assoluto anonimato e nella totale gratuità».

Una giornata di riflessione e azione.

A partire dalle ore 9:00, nella sede dell’istituto Alberghiero “G. Salvemini”, si terrà la presentazione del progetto “Educazione Sensibile: riflessioni e contrasto alla violenza di genere”, un’iniziativa promossa in collaborazione con l’associazione “Humanamente” che riguarderà tutte le classi 3e del “Salvemini” e del “da Vinci” e che si snoderà durante tutto l’anno scolatico in corso.

Nel pomeriggio, alle ore 17:30, ai Portici delle Teresiane, si terrà un omaggio ad Anna Teresa Stella, vittima di femminicidio, a cura dell’Università del Tempo Libero.

La giornata si concluderà in Piazza Ciaia, con un momento di sensibilizzazione e riflessione sulla violenza di genere, durante il quale verrà presentata alla cittadinanza la panchina con le mattonelle rosse all’uncinetto, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

L’Amministrazione comunale di Fasano invita tutta la cittadinanza a partecipare agli eventi in programma, per esprimere la propria solidarietà alle vittime e per ribadire l’impegno comune contro ogni forma di violenza.

Si ricorda inoltre il numero verde 800 688 791 del Centro Antiviolenza di Fasano “Insieme Si Può”.

Ufficio Stampa

Città di Fasano