È stato inaugurato giovedì 8 agosto, il restyling artistico del campetto polivalente in cemento situato all’interno dell’Oratorio ANSPI “don Cosimo De Carolis” presso la Parrocchia Santa Maria de La Salette.

L’intervento artistico sulla superficie del playground, che ha trasformato il campo in una vera e propria opera d’arte, è stato realizzato grazie alla sinergia tra diverse realtà giovanili di Fasano come l’A.S.D. Gruppo Sportivo Fasano, eXpresso creative, Trip Studios, d’intesa con la stessa realtà parrocchiale, con il sostegno del Comune di Fasano e in particolare dell’Assessorato alle Politiche Giovanili.

I creativi di eXpresso sono intervenuti attraverso la decorazione della pavimentazione in cemento, dei canestri da basket e delle panchine: per la verniciatura sono state utilizzate pitture e resine acriliche professionali. Il campo, così trasformato e riqualificato, continuerà ad essere a disposizione di tutti i giovani frequentatori dell’oratorio ma con una nuova e moderna identità.

Per inaugurare il campetto un affollatissimo torneo di basket 3vs3 e il release party per la presentazione del nuovo singolo “Ancora” dell’artista fasanese Vins, in collaborazione con Island Records.

«Rinnovare l’identità delle aree sportive attraverso l’arte e il design è una pratica urbana che si sta diffondendo – spiega l’assessore alle Politiche Giovanili Pier Francesco Palmariggi – La fusione tra street art e sport mira a valorizzare l’arte pubblica, la socializzazione e, ovviamente, lo sport stesso. Questi luoghi di aggregazione, accessibili a tutti, diventano ancora più belli grazie all’intervento artistico. Questa iniziativa si realizza grazie al gioco di squadra e al talento delle nuove generazioni che imparano a prendersi cura dei propri spazi e a mettersi in gioco».

Ufficio Stampa

Città di Fasano