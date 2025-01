Per il quarto anno consecutivo il Comune di Fasano aderisce alla campagna «M’illumino di meno» promossa dalla trasmissione radiofonica «Caterpillar» di Rai Radio 2 che si celebrerà dal 16 al 21 febbraio nell’ambito della «Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili».

Spegnere, pedalare, rinverdire. Queste le tre colonne portanti della manifestazione che invita tutti i cittadini a mettere in pratica buone prassi nel segno della sostenibilità: silenzio energetico, piantumazione di nuovi alberi, attività con materiali di recupero, rinuncia al “fast fashion”, manifestazioni pubbliche e dibattiti, rinuncia all’utilizzo dell’automobile per un giorno, prediligendo una camminata oppure la bicicletta.

Aderire è semplice e lo si può fare spontaneamente, in gruppo o in associazione. Chi vorrà entro il 14 febbraio potrà comunicare al Comune l’iniziativa che si intende organizzare e promuovere compilando l’apposito form della campagna al seguente modulo: https://forms.gle/wXx44YD62vsCDmps8 .

«È ormai una bella tradizione per la nostra città aderire a questa campagna – spiega il sindaco Francesco Zaccaria – per sensibilizzare tutti sull’importanza della sostenibilità ambientale, del risparmio energetico e della tutela del Pianeta. Quest’anno lo facciamo con più forza e convinzione dopo aver approvato il PAESC (Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima), il documento con il quale la nostra comunità si impegna a ridurre le emissioni di CO2 del 40% entro il 2030 in linea con le principali città europee.».

«È un movimento che cresce ogni anno, soprattutto grazie al forte contributo delle scuole e delle associazioni – dichiara Oronzo Rubino, consigliere comunale – anche nella nostra comunità. “M’Illumino di Meno” non è solo un evento, è un modo per riscoprire un rapporto più equilibrato e rispettoso con il nostro pianeta. L’obiettivo infatti è quello di sfruttare questa occasione per far riflettere su come ogni nostro gesto quotidiano può contribuire ad un futuro più sostenibile. Un piccolo passo, compiuto insieme, può fare una grande differenza.».

Come già avvenuto nelle precedenti edizioni, gli eventi promossi sul territorio saranno raccolti in un unico grande racconto video finale.

