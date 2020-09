La SSD Brindisi FC comunica che l’orario per la prenotazione degli abbonamenti è il seguente:

mattina: dalle 10,00 alle 13,00

pomeriggio: dalle 15,00 alle 18,00

Ricordiamo che le prenotazioni possono essere fatte anche on line, inviando alla nostra e mail ssdbrindisifc@libero.it, copia dell’avvenuto pagamento della metà dell’abbonamento, specificando il settore scelto e i dati personali: nome, cognome, data di nascita e numero di telefono.

Il versamento dovrà essere effettuato al seguente IBAN: IT53Q0542415901000000157352

intestato a: SSD Brindisi Football club SRL

La SSD Brindisi FC informa i propri tifosi che, per facilitare la prenotazione degli abbonamenti, ha aperto altri due punti vendita, il primo presso “Il Mercatino Home” sito in corso Umberto I al civico 108 al centro di Brindisi, l’altro presso lo “SPORTEAM” di Marco Farina via G. Cesare n 97 al rione commenda a Brindisi. Resta a disposizione, solo nell’orario pomeridiano, dalle 15,00 alle 18,30, quello già segnalato, presso lo stadio F. Fanuzzi. Così come preannunciato dal Presidente Vangone, i primi 500 abbonati, avranno diritto all’ingresso gratuito a tutte le partite di Coppa Italia in cui parteciperà il Brindisi FC nella stagione 2020/21.