La Camera dei Deputati, ponendo la fiducia sul voto, ha approvato il “decreto Insicurezza”, di fatto eliminando il Decreto Sicurezza voluto dal già Ministro Salvini, con il quale si chiudevano i porti e si impediva alle ONG di andare a prelevare immigrati sin quasi sulla costa libica per portarli in Italia.

Da domani, dopo il voto in Senato, porti aperti a gògò.

E grazie all’emendamento Boldrini, basterà dichiararsi omosessuali e perseguitati, per ottenere il diritto automatico a non essere respinti.

Siamo pronti a scommettere che presto avremo flotte di barconi arcobaleno, pieni di “ perseguitati immaginari ”, tutti desiderosi di essere salvati da chissà quali persecuzioni.

Il tutto, nel pieno di una crisi pandemica, con centinaia di aziende che chiudono, ed una disoccupazione giovanile superiore al 30%.

Per protestare contro tutto ciò, domani giovedi 3 dicembre, saremo in piazza Vittoria a Brindisi, dalle 9,30 alle 12,30, per far sentire il nostro disappunto e la nostra rabbia verso un governo delegittimato nei numeri ma che continua a sgovernare a danno della nostra gente.

La manifestazione, organizzata dal dipartimento “Legalità Sicurezza e Immigrazione” regionale e provinciale, e dai coordinamenti provinciale e cittadino del partito, in collaborazione con il gruppo consiliare, vedrà la partecipazione della intera classe dirigente di FdI.