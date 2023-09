La Festa dei nonni, un’occasione per festeggiare e ringraziare i nonni e le nonne, all’insegna del dialogo e dello scambio tra generazioni. Nelle principali piazze d’Italia, in occasione di questa festa, nonni e nipoti si ritrovano, insieme, a condividere storie ed emozioni. Accadrà domenica 1° ottobre anche a San Vito dei Normanni, grazie all’iniziativa assunta dal Comitato Provinciale UNICEF di Brindisi.

Avvalendosi della preziosa collaborazione delle “Scuole amiche delle bambine e dei bambini” della città (1° e 2° Istituto Comprensivo, Istituto Professionale per i Servizi Sociali), del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi, del Centro Aperto Polivalente Anziani, di Casa Carbotti, della Associazione “Li panari ti Santu Vitu”, della Fratellanza Popolare e del Progetto S.A.I., e del patrocinio della locale Amministrazione Comunale, il Comitato provinciale UNICEF di Brindisi organizza quest’anno a San Vito dei Normanni la “Festa dei Nonni”.

L’appuntamento, come si diceva, è per domenica 1° ottobre, dalle ore 10 alle ore 12:30, nella centralissima via San Giovanni, prospiciente la sede del Comitato: grazie ad una serie di postazioni dedicate, nonni e nipoti potranno trascorrere qualche ora all’insegna di giochi e laboratori, poesie e disegni, ricordi e testimonianze, foto istantanee, sorrisi e solidarietà.

“Invitiamo a festeggiare i nonni con un dono speciale – dicono i volontari UNICEF – e ricordiamo che con uno dei nostri gadget si può garantire acqua sicura e cure adeguate ai bambini e alle bambine vittime di malattie prevenibili e curabili”.

Comitato provinciale UNICEF di Brindisi