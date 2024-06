Secondo appuntamento del Festival del Libro Emergente, kermesse tutta dedicata ai libri organizzata dall’Associazione Culturale Scintilla, martedì 25 Giugno ore 20.30 in Piazza Commestibili a Mesagne presso la Vineria Giudamino.

Protagonista della serata Alessia Castellini, autrice del romanzo “Il sentiero delle formichelle” edito Piemme. Il romanzo narra la storia vera delle “formichelle” della Costiera Amalfitana. Donne e ragazze che per secoli percorsero il sentiero dei limoni portando pesantissime ceste sulla schiena. Costiera Amalfitana, anni Quaranta. Rachele e Nannina attraversano la montagna ogni giorno come laboriose formichelle, trasportando pesanti sporte di limoni fino alla costa di Maiori, là dove il mare si estende a perdifiato.

È il destino di tutte le donne di Tramonti. Rachele crede che il mondo abbia delle regole dure e invariabili ed è fiera delle tradizioni del suo paese, mentre Nannina sogna fin da bambina terre lontane dal ripido sentiero che dovranno percorrere per una vita, fino a spezzarsi la schiena e le ginocchia. Diverse sotto ogni aspetto, non possono però pensare di dividersi. D

a quando sono venute al mondo, a distanza di una manciata di minuti, non hanno passato un giorno lontane l’una dall’altra.

È sulle loro tracce che ottant’anni dopo arrivano in paese due sorelle, Ninfa e Alelì, convinte che questa storia sia solo il frutto della fantasia della loro nonna scrittrice, scomparsa da poco. Scopriranno invece che Rachele e Nannina sono esistite per davvero, e che il sentiero delle formichelle custodisce un segreto che la loro famiglia ha dimenticato per decenni. Ci sono vuoti che ti inghiottono e vuoti che ti abbracciano.

Nei primi si precipita, nei secondi si volteggia. Alessia Castellini, con una grazia di scrittura unica, si immerge in un mondo antico e suggestivo, popolato di donne instancabili, e racconta una profonda e commovente storia di sorellanza che insegna come i legami, di sangue e di terra, siano indissolubili anche quando paiono fiori recisi, senza più forza e radici.

Una storia vera, meravigliosa, toccante che permette ad Alessia Castellini di non fare dimenticare questo spaccato d’Italia e della sua storia, ormai impressa nella pagine non sarà mai più dimenticata

Un romanzo d’esordio eccezionale per l’autrice siciliana.

Sarà possibile per chi lo desidera degustare un aperitivo con l’autrice al termine della presentazione.

Il firmacopie sarà curato dal Lettera 22 Mondadori Book Store di Mesagne.