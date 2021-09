Volge al termine il festival “Tempeste – Immagini suoni e racconti dal Mediterraneo” promosso con 12 appuntamenti estivi dal Comune di Fasano in collaborazione con partner attivi nel mondo del volontariato e della promozione della pace.

Giovedì 30 settembre alle ore 21 presso il cinema “Kennedy” di Fasano ci sarà la proiezione del film “Nomadland” di Chloé Zhao vincitore di 3 premi Oscar, 2 Golden Globe, 1 Leone d’oro al Festival di Venezia e numerosi altri riconoscimenti internazionali.

Una pellicola senza paura che racconta gli Stati Uniti nel ritratto di un’anima in perpetuo movimento. Un salto fuori dal Mediterraneo per raccontare la condizione umana universale del viaggio e della ricerca di terre e condizioni migliori.

La storia è quella Fern, una donna sessantenne che dopo aver perso il marito e il lavoro durante la Grande recessione, lascia la città industriale di Empire, in Nevada, per attraversare gli Stati Uniti occidentali sul suo furgone, facendo la conoscenza di altre persone che, come lei, hanno deciso o sono state costrette a vivere una vita da nomadi moderni, al di fuori delle convenzioni sociali.

L’evento sarà ad ingresso libero con posti limitati (non prenotabili) in ottemperanza alle recenti normative anti-covid.