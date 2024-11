L’ASL Brindisi ha pubblicato la graduatoria per incarichi a tempo determinato per il personale del Centro Neurolesi e Motulesi, e, in parallelo, ha annunciato la riapertura della Radiologia Interventistica presso l’Ospedale Perrino di Brindisi. Importanti azioni che ASL Brindisi e Regione Puglia hanno messo in atto per migliorare i servizi sanitari sul territorio.

Entrambi i risultati sono frutto di lunghe battaglie che hanno visto l’impegno della FP CGIL Brindisi.

Abbiamo costantemente sostenuto il ritorno alla gestione pubblica del Centro di Riabilitazione di Ceglie Messapica, un’eccellenza non solo per il territorio brindisino, ma per tutta la Puglia, grazie soprattutto al prezioso contributo di lavoratrici e lavoratori che, con professionalità e abnegazione, hanno mantenuto elevati gli standard assistenziali della struttura.

È essenziale vigilare affinché la transizione continui garantendo la tutela di tutto il personale attraverso la definitiva assunzione stabile.

Per quanto riguarda la Radiologia Interventistica al Perrino, già anni fa la FP CGIL Brindisi aveva segnalato le difficoltà operative del reparto, sottolineando la grave riduzione del servizio a causa della carenza di medici, che limitava l’orario a sole dodici ore giornaliere, costringendo molti pazienti a trasferimenti d’urgenza presso altri ospedali regionali. Oggi, anche grazie al nostro impegno, il servizio è stato finalmente ripristinato.

Ora rivolgiamo un appello urgente alla Regione Puglia e alla ASL Brindisi affinché si completino gli interventi su altre questioni critiche.

Tra queste risulta prioritario il ripristino completo del reparto di Ginecologia e Ostetricia presso l’Ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana, attualmente privo di una guida apicale e del punto nascite, sospeso a causa della cronica carenza di personale.

Rinnoviamo, inoltre, la nostra ferma richiesta di procedere senza ulteriori ritardi alla stabilizzazione dei lavoratori precari, che da anni supportano con dedizione il sistema sanitario locale. Questo impegno rappresenta una battaglia fondamentale che la FP CGIL Brindisi ha sostenuto insieme ai livelli regionali e ora è il momento di garantire a questi lavoratori la stabilità che meritano.

La ASL Brindisi e la Regione sono chiamate ad attivare immediatamente le procedure di stabilizzazione necessarie, in modo da rispettare gli impegni presi e valorizzare l’importante contributo di chi ogni giorno garantisce l’efficienza dei servizi essenziali alla comunità.

La FP CGIL Brindisi continuerà a monitorare l’attuazione di queste misure, affinché ogni promessa diventi realtà e ogni cittadino possa beneficiare di una sanità pubblica accessibile, efficace e sicura.

Luciano Quarta

Segretario Generale Funzione Pubblica CGIL Brindisi