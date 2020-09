Nelle scorse ore l’Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana ha approvato il progetto definitivo per la mitigazione del rischio idraulico R4.

Il progetto, curato da una squadra di ingegneri composta da Luigi Talò, Umberto Fischetti e Emanuela Dellisanti, prevede un intervento sulle criticità strutturali che sono causa degli allagamenti del quartiere Musicisti. La mitigazione del rischio idraulico R4, per la cui realizzazione è previsto un costo di 3 milioni di euro, è stata candidata al contributo ministeriale previsto per gli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico.

L’obiettivo prefissato dall’Amministrazione Comunale è l’avvio dei lavori entro il 2021.

Intanto, in vista della stagione autunnale, nei mesi scorsi sono stati realizzati i lavori di manutenzione straordinaria di Canale Pendinelle, l’importante corso d’acqua che costeggia la zona industriale di Francavilla Fontana, attraversa via Villa Castelli e sfocia nel Canale Reale.

Questo intervento ha portato alla bonifica del letto del canale, eliminando la fitta vegetazione presente e i rifiuti accumulati, rendendo più agevole il deflusso delle acque meteoriche che provengono anche dal vicino quartiere Musicisti.

In attesa degli interventi strutturali si è operato per alleviare il fenomeno degli allagamenti.

Comune di Francavilla Fontana