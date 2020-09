Il comitato Fip Puglia ha un nuovo presidente: Francesco Damiani, 47enne barese, guiderà la Federbasket regionale nel quadriennio 2021-2024: il responso è arrivato dall’Assemblea elettiva svoltasi a al PalaBalestrazzi di Bari nella giornata di sabato.

Eletti anche i sei membri del Consiglio Regionale: si tratta di Valentino Mandolfo, Victor Joal Casulli, Giuseppe Olive e Spartaco Grieco, confermati nella carica, e di Stefania Scaramuzzi e Felice Zicari, alla prima esperienza come consiglieri.

In qualità di delegati in rappresentanza delle società regionali alla prossima Assemblea Generale, l’assemblea territoriale ha poi espresso Giuseppe Bernardi, Leonardo Cusmai e Roberta Sciolpi.

Alla presidenza regionale Francesco Damiani succede a Margaret Gonnella, in carica dal 2004: «Ringrazio le società per la fiducia – le prime parole del neopresidente Damiani – Il lavoro della presidente uscente Gonnella ha offerto al movimento pugliese una rilevanza notevole, a livello nazionale e non solo. Partiamo da qui per continuare ad avvicinare il comitato alla base e alla società. Focalizzeremo l’attenzione iniziale sugli aspetti che necessitano di un intervento immediato come il settore femminile, con l’aiuto di tecnici e dirigenti. Ci aspetta una stagione impegnativa per l’emergenza sanitaria ancora in corso ma confidiamo di valorizzare il nostro patrimonio cestistico, anche grazie all’esperienza dei consiglieri riconfermati»

Francesco Damiani, 47 anni, barese, avvocato e giornalista pubblicista, ha ricoperto per Fip Puglia la qualifica di responsabile delle selezioni regionali giovanili dal 2011 al 2020, partecipando a nove edizioni del Trofeo delle Regioni.

Ha iniziato la carriera da dirigente sportivo nel 2000 nella Polisportiva Futura di Bari. Nel 2004 il passaggio al Cus Bari dove ha ricoperto vari ruoli sia nel settore giovanile che in prima squadra fino a diventare team manager nel campionato di Dna e Serie A2 Silver. Nel 2007/2008 è stato vice responsabile del settore giovanile dell’Olimpia Milano, mentre dal 2009 al 2011 ha ricoperto l’incarico di responsabile organizzativo del settore giovanile dell’A.S. Basket Corato

Ha conseguito un master in “Organizzazione e gestione delle società e degli enti sportivi” presso l’Università di Bari e ne sta conseguendo un altro in “Marketing e sport management” presso l’Università Tor Vergata di Roma.