Un furgone ha preso fuoco questa mattina mentre percorreva la strada statale Lecce-Brindisi, in direzione Brindisi, all’altezza dell’uscita di Torchiarolo.

Sul posto è intervenuta una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi, che ha provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’intera area.

Fortunatamente, non si registrano persone ferite.

Al termine delle operazioni di spegnimento, i Vigili del Fuoco sono rimasti sul posto per effettuare le necessarie operazioni di bonifica e completare la messa in sicurezza della zona.