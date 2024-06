Su richiesta del Questore di Brindisi, Lionetti, il Sindaco Marchionna ha disposto il seguente provvedimento in materia di circolazione e traffico, in occasione della Presidenza Italiana del Gruppo dei Paesi Industrializzati, Vertice (G7), che si terrà a Brindisi il 13 giugno 2024

dalle ore 07:00 del 12 giugno 2024 alle ore 01,00 del 14 giugno 2024 e, comunque, fino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione di tutti i veicoli nelle seguenti vie:

– Via Provinciale San Vito;

– Parco del Cillarese, inclusa l’area di parcheggio;

– Via del Lavoro nel tratto compreso tra via della Vite e via Provinciale San Vito;

– Vico Lungo;

– Via Madonna del Dolce Canto;

– Via Ariete;

– Via Arcione;

– Vico Rotto;

– Via Crocevia Caprai;

– Vico Monfalcone;

– Corte Delfino;

– Via Osanna nel tratto compreso tra via Provinciale San Vito ed il passaggio a livello della linea ferrata, nonché nel tratto compreso tra i civici 93 e 132;

– Via Delfino;

– Via Ponte Ferroviario;

– Via Silla Dittatore;

– Via Vespasiano;

– Via Ottaviano;

– Via de’ Carpentieri;

– Via Appia, nel tratto compreso tra il sottopasso pedonale e via Bastioni San Giorgio;

– Via della Libertà;

– Via dei Mille;

– Via Andrea Pigonati;

– Via Thaon de Revel;

– Via Lucio Scarano;

– Via Zara;

– Vicolo Veneziani;

– Via Dorotea;

– Via S. Aloy;

– Largo Guglielmo da Brindisi;

– Largo San Paolo;

– Via Pasquale Camassa;

– Largo Sciabiche;

– Via Lenio Flacco;

– Via de’ Vavotici;

– Via Santa Barbara, nel tratto compreso tra via San Benedetto e via Moricino;

– Via Moricino;

– Via Lauro;

– Via Armengol;

– Via San Benedetto;

– Vico Bianchi;

– Vico Epifani;

– Vico Migliore;

– Via Cittadella;

– Via Cittadella Nuova;

– Via Castello;

– Via de’ Templari;

– Via Nicolò Taccone;

– Via Rodi;

– Corte Nicolò Taccone;

– Via Gorizia;

– Via Santa Margherita;

– Via Monopoli;

– Via de’ Caracciolo;

– Via Guglielmo Marconi;

– Via Alfredo De Sanctis

– Via San Benedetto;

– Via Passante;

– Corte Passante;

– Via Manzoni;

– Via Carmine, nel tratto compreso tra via Giordano Bruno e via Cristoforo Colombo;

– Via Cristoforo Colombo nel tratto compreso tra via Carmine e via Castello.

– Lungomare Amerigo Vespucci.

2) Dalle ore 07:00 del 13 giugno 2024 alle ore 01:00 del 14 giugno 2024 e, comunque, sino a cessate esigenze, è disposto il divieto di transito e di circolazione sulle strade di cui al punto 1, nonché sul tratto di via Cristoforo Colombo dall’intersezione con via Carmine all’intersezione con Corso Umberto.

3) Dalle ore 07:00 del 13 giugno 2024 alle ore 01:00 del 14 giugno 2024 e, comunque, sino a cessate esigenze, è fatto divieto di circolazione pedonale sulle strade ricadenti nell’area di sicurezza come individuata con ordinanza prefettizia ex art. 2 TULPS n.37301 del 6 giugno 2024

[Via Ciciriello (Altezza Circolo del Tennis) — Ex Collegio Navale Niccolò Tommaseo -Bosco urbano Tommaseo-Via Prov. S. Vito (Chiusure: via

del Lavoro-V. Vico Lungo — Via Madonna del Dolcecanto -V. Osanna- V. Ariete – V. Arcione- Crocevia Caprai – V. Corte Delfino – V. Delfino) – V. Ponte Ferroviario (Chiusura: esterno cavalcavia/civ. 27) — V. Ottaviano — V. Carpentieri (Chiusura: civ. 5A/altezza Porta Napoli) — V. Cristoforo Colombo (Chiusura: Incrocio V. Carmine/altezza Porta Napoli) — V. Dè Caracciolo — V. Rodi (da V. Dè Caracciolo a V. Taccone)

— Via Taccone (da V. Rodi; Chiusura V. Gorizia — V. S. Margherita — Incrocio V. Monopoli) — Via Cittadella Nuova — V. Madonna della Neve (Chiusura: civ. 15 — Incrocio V. Cittadella) — V. Cittadella – V. Sant’Aloy (da V. Cittadella) — Largo Guglielmo Da Brindisi (Chiusura: civ. 8/30 — civ 10/transennamento) Via Scarano (Chiusura: Scalinata V. Fusco -Scalinata Pendio Fontana) — V. Scarano/L. go Sciabiche — L. go Sciabiche/ V. Tahon De Revel (Chiusura: da Ristorante La Nassa fino a estremità banchina lato mare) — Via Amerigo Vespucci], eccetto residenti, operatori sanitari in attività di emergenza, lavoratori dipendenti o operatori economici di attività correnti nella medesima area. All’occorrenza, per esigenze contingenti e su disposizione degli Organi di P.S., il divieto di circolazione pedonale potrà essere esteso anche alle categorie di cui al periodo precedente.

4) Dalle ore 07:00 del 13 giugno 2024 alle ore 01:00 del 14 giugno 2024 e, comunque, sino a cessate esigenze, è disposta l’inversione del senso di marcia di via Montenegro;

5) Dalle ore 07:00 del 13 giugno 2024 alle ore 01:00 del 14 giugno 2024 e, comunque, sino a cessate esigenze – all’occorrenza e su disposizione della Autorità di P.S. – è disposto il divieto di transito e di circolazione sulle vie:

Maestri del Lavoro, Strada Comunale 10, Contrada Baroncino, Ruggero De Simone, Nicola Brandi, Via Benedetto Brin dal civico 5 alla rotonda con Via De Simone/Brandi/Ciciriello, Via Ettore Ciciriello, S.P. 697, Viabilità complanare, S.S. 379 direzione sud, svincolo “Casale”, S.S. 16, Via Provinciale San Vito.

6) Dalle ore 07:00 del 13 giugno 2024 alle ore 01:00 del 14 giugno 2024 e, comunque, sino a cessate esigenze è consentito il transito veicolare sui seguenti percorsi:

– via Duomo, via Annibale De Leo, piazzetta Dante, via Marco Pacuvio, via Tarantini;

– via Ferrante Fornari, via Carmine, via Giordano Bruno;

– via Carmine, via San Lorenzo da Brindisi svolta a destra per corso Umberto (attuale ZTL), piazza Cairoli, corso Umberto.

7) Adibire le seguenti aree a parcheggio per i residenti nelle vie di cui al punto 1, che potranno essere raggiunte con servizio di trasporto pubblico gratuito dalle ore 14,00 dell’11 giugno alle ore 14,00 del 14 giugno:

– Villaggio Acque Chiare – s.p. 41/strada per Sbitri;

– Largo Poliziano (Parco Bove), quartiere Paradiso;

– Parcheggio Palapentassuglia – contrada Masseriola – s.p. 79;

– BrinPark – viale Caduti di via Fani;

– Centro commerciale Le Colonne;

– Quartiere Bozzano – Via Spagna;

– Quartiere Bozzano – Via Grecia;

– Via del Lavoro (zona Minnuta).