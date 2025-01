Nell’ambito delle attività previste dall’Azione 5 “Azione di sensibilizzazione sulla gestione e fruizione sostenibile del paesaggio rurale e costiero” Intervento 5.1 “ATTUARE UNA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA TUTELA E CORRETTA GESTIONE DEL PAESAGGIO” della Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020 del GAL Alto Salento 2020, è stato da poco emanato l’avviso pubblico destinato a operatori agricoli e agroalimentari del comprensorio su cui ricade il GAL (Brindisi, Ostuni, Carovigno, Villa Castelli, San Michele Salentino, San Vito dei Normanni, Ceglie Messapica) per la partecipazione ad un viaggio studio del comprensorio vitivinicolo dell’ETNA.

La visita è finalizzata a far conoscere strategie produttive, strumenti operativi, funzionalità o realizzabilità di interventi riconosciuti come casi di successo (buone pratiche) e localizzati in altri contesti territoriali. Un’occasione ghiotta per quanti vorranno conoscere il territorio che negli ultimi anni si è caratterizzato per enorme fermento produttivo, innovazione e sperimentazione, quale è quello dell’areale etneo, che, nei suoi versanti vitati, propone interessanti modalità di valorizzazione delle differenze tra aree. Oggi l’interesse verso quella che è considerata “la Borgogna d’Italia” è sempre più forte: investimenti da parte di aziende del nord, di investitori esteri, parcellizzano l’areale nei suoi più piccoli “cru”, che vede le quotazioni dei terreni ormai a prezzi altissimi.

La visita studio si svolgerà in quattro giorni per un totale di 27 ore di formazione dal 05 febbraio al 09 febbraio 2025. Le date potranno subire delle variazioni in base alle esigenze delle aziende da visitare e/o organizzative. Per ogni giorno di presenza in Sicilia sono previste una o due visite aziendali con esperti di settore: sarà possibile conoscere Terra Costantino, azienda sostenibile sul versante sud, approfondire la conoscenza della Strada del vino dell’Etna a Milo (CT), dove si incontrerà anche Salvo Foti Salvo Foti, enologo e produttore, scrittore e docente, uno dei personaggi più interessanti del mondo del vino. Si arriverà fino a 1.000 m slm per visitare i vigneti pre-fillossera dell’azienda Russo; con il Gal Etna e Alcantara si potrà approfondire l’esperienza su rotaie “IL TRENO DEI VINI”. E ancora da Firriato degustare i vini della DOC Etna, provenienti dalla vigna prefillossera di 150 anni; da Pietradolce misurare anche la contaminazione con elementi di design e arte contemporanea che caratterizzano la struttura. Fare un viaggio nel mondo di Planeta, assaporare i vini di Girolamo Russo, visitare Palmento Costanzo, ricadente all’interno del Parco dell’Etna, divenuto nel 2013 patrimonio mondiale dell’UNESCO.

“Un’altra opportunità in stile Gal Alto Salento di arricchimento e confronto con realtà ed esperienze generate da un territorio con caratteristiche ed esigenze logistiche diverse dalle nostre, un’occasione unica da cogliere al volo” commenta il presidente del Gal, Bonaventura Cucci “per cercare di portare a casa nozioni ed esperienze da replicare adattandole al nostro territorio, o terroir, visto che parliamo di vino. E soprattutto poter interagire con guide d’eccezione come Luca D’Attoma, enologo di fama internazionale, Salvo Foti, il filosofo del vino, ascoltare le voci dei vignaioli, di aziende grandi e più piccole, può dare un’idea concreta di cosa possiamo riportare nel nostro areale, dove sicuramente molto c’è da fare, soprattutto dal punto di vista della messa in rete degli operatori vinicoli.”

Non resta che collegarsi al sito del Gal Alto Salento e compilare la domanda di partecipazione.

https://www.galaltosalento2020.it/vivere-il-comune/attivita/notizie/item/avviso-pubblico-n-1-2025-per-la-partecipazione-corso-di-formazione-ed-una-visita-studio-nel-comprensorio-vitivinicolo-dell-etna-sicilia?fbclid=IwY2xjawH5pB9leHRuA2FlbQIxMAABHXzSDYvJbb0_rwgE7fsDJykq0pgW9gLa63PAPhC_2ZllgmO1I_078-10aQ_aem_RPEPHkd8n1OO4PJg4b_H4Q

Per ulteriori informazioni, scrivere a info@galaltosalento2020.it