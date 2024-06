Sabato 22 giugno 2024, alle ore 20, nella splendida cornice del Castello Dentice di Frasso, a San Vito dei Normanni (Br), avrà luogo la 4^ Edizione del “Galà Art D’or Premio Alle Eccellenze”.

Il prestigioso evento, la cui precedente edizione si è tenuta a Roma nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, è stato organizzato dalla Aps Spazio Art D’Or – Galleria Multimediale del Made in Italy, di cui è Ceo la nota jewelry designer e imprenditrice Marina Corazziari che è anche promotrice dell’evento e creatrice delle ambite sculture/premi.

Partner culturale e main sponsor della kermesse culturale è la Escape Campus Academy, accademia internazionale di lingue con sedi a Londra, Bari e Ibiza, insieme ad altri numerosi partners, associazioni e federazioni nazionali e internazionali che hanno deciso di essere presenti all’atteso evento. Fra queste: Confindustria, CNA, Fidapa Bpw Italy Distretto Sud Est, Fidapa Bpw Italy Bari, Confagricoltura, Dimore Storiche, Rotary Castello, Lilt, Anas Puglia, L’ eleganza del Gusto nonché la prestigiosa Galleria “SanGiorgioArte”, che farà dono di un’opera alla LILT (Lega Italiana per la lotta contro i Tumori).

Spazio Art D’or, riconosciuto come ente del terzo settore, nasce per promuovere il Made in Italy e il Made in Puglia attraverso l’arte, l’architettura, la moda, il food and wine.

L’ edizione “in coming” vedrà i Principi Giuliano e Fabrizia Dentice di Frasso aprire le porte della loro meravigliosa dimora per accogliere i pregevoli ospiti e quanti vorranno partecipare alla suggestiva serata di gala.

L’evento, che si preannuncia come tra i più mondani dell’estate pugliese 2024, sarà caratterizzato dalla presenza di tante personalità provenienti dai vari ambiti della cultura: comunicazione e giornalismo, imprenditoria e finanza, arte e architettura, moda, musica e cinema. Il nome dei premiati è top secret. Madrina del Galà 2024 sarà il soprano ligure di fama internazionale Angelica Cirillo.

Durante tutta la serata l’arte sarà celebrata nelle molteplici forme: momenti di puro intrattenimento e spettacolo, infatti, si alterneranno a “camei fashion” dedicati all’alta moda internazionale. La preziosa collezione “I Gioielli del Mediterraneo”, disegnata dalla Corazziari, sarà presentata insieme ai caleidoscopici caftani in seta della stilista croata Sladana Krstic.

Nel magico parco del maniero prenderanno vita eleganti “tableaux vivantes” e si potranno ammirare le installazioni luminose denominate “Stars” progettate dall’architetto Guido Corazziari, la collezione delle “Jewel Cakes and Bags” realizzata dalla designer italo francese Dominique Dellisanti e le prestigiose ceramiche firmate da Giuseppe Fasano.

Il galà sarà impreziosito dalla preview di “Mediterranea Fashion Week” su concessione della Mad Mood Milano F.W. di Marianna Miceli (la sfilata completa si terrà domenica 23 giugno alle ore 20 sulla Scalinata Virgilio a Brindisi).

Nel corso della serata avverrà una degustazione di vini e tipicità gastronomiche del territorio gentilmente offerte da aziende partner come “Strada dei vini Doc Castel del Monte” e “Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi 2.1”.

Si proseguirà con una cena placée allestita e servita nel magico parco del Castello.

La colonna sonora della cena di gala è curata dall’art director Emma Ceglie che per l’occasione ha invitato artisti fra i più rappresentativi del panorama jazzistico pugliese: Francesca Leone e Guido Di Leone, che insieme a Gianluca Fraccalvieri e Fabio Delle Foglie, portano in scena l’ultimo lavoro discografico intitolato: “Historia Do Samba” in cui i rinomati musicisti si fanno interpreti di canzoni in puro stile bossa nova.

Come iniziativa a latere del galà ci sarà una rassegna di auto d’epoca e sportive curata da Flavio Greco.

L’intera serata sarà ripresa in streaming dalle telecamere di Azzurra Tv Italia Support Made In Italy, di Nicola Benedetto e diretta da Vincenzo De Gregorio.

L’ufficio stampa è a cura di Titti Battista; la giornalista Viviana De Miccolis intervisterà i protagonisti della serata. L’assistente di direzione è Tea Baldini Anastasio. Fotografo ufficiale Checco De Tullio.

Ingresso solo su prenotazione. Per info 347-8446967 o spazioartdorcorsoeventi@gmail.com.