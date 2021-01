La precarietà genera disorientamento, senso di vuoto e convince, chi vive questo dramma, che il suo lavoro non abbia una reale ricaduta sociale, quasi come se ciò che facesse altro non fosse che il frutto di uno sfruttamento temporaneo ma necessario per vivere.

Una condizione psicologica e fisica orribile.

Noi, Giovani Democratici della Provincia di Brindisi, abbiamo sposato questa battaglia perché nelle ragioni culturali e politiche della sinistra il precariato è un male da sconfiggere.

Tuttavia vi è anche un’altra ragione: riteniamo inaccettabile che chi abbia contribuito a contrastare e combattere la pandemia nella nostra provincia non possa essere lasciato a casa il 31/1, data scadenza contratto.

Ingiustizia nell’ingiustizia che si presenta in un momento e in un contesto (quello della Provincia di Brindisi) dove il virus continua ad esserci e alza la testa.

Per questo e mille altre ragioni come Giovani Democratici della Provincia di Brindisi abbiamo organizzato, per giovedì 14 Gennaio, a partire dalle ore 19:30, l’incontro: “L’Incubo dei 141*. *Operatori Socio Sanitari che chiedono la proroga del proprio contratto fino a 36 mesi”

Interverranno:

– Loredana Capone, Presidente del Consiglio Regionale Puglia;

– Antonio Macchia, Segretario Generale CGIL Brindisi;

– Maurizio Bruno, Consigliere Regionale PD PUGLIA;

– Chiara Cleopazzo, Rappresentante OSS Puglia Funzione Puglia CGIL Puglia e dirigente Sindacale Sanità FPCGIL PUGLIA;

– Fabiano Amati, Consigliere Regionale PD PUGLIA e Presidente Commissione Bilancio;

– Pancrazio Tedesco, Segretario Funzione Pubblica CGIL Brindisi.

Tra gli interventi anche i saluti di Francesco Rogoli, giovane segretario della Federazione del Partito Democratico della Provincia di Brindisi.

Moderano il dibattito Matteo Birtolo, giovane democratico Torre Santa Susanna, e Francesca Bellè Segretaria GD Francavilla Fontana.

Ci vediamo Giovedì 14 gennaio in diretta dalla nostra pagina Facebook alle ore 19:30, qui il LINK per seguire l’evento: https://fb.me/e/3zBnatz9r

Vi invitiamo a porre domande ai nostri relatori interagendo e commentando sull’evento facebook.

GIOVANI DEMOCRATICI PROVINCIA DI BRINDISI