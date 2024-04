“Giardini di parole. L’arte di vivere tra natura e libri”: si concluderà domenica 21 aprile in Villa Comunale, nei pressi dell’ex Chalet, la rassegna dedicata al tema della natura e dell’ambiente. Finanziata dal Ministero della Cultura e dal Comune di Mesagne nell’ambito del Bando “Città che legge 2021”, l’esposizione curata da librai ed editori – parteciperanno la casa editrice “Gaby Books”, le librerie “Giro dei Boa”, “La Carica dei 101” e “Lettera22” – si svolgerà in mattinata a partire dalle ore 10 e fino alle ore 13 e nel pomeriggio dalle 16:30 alle 20:30. Intorno all’evento, gli stand con i laboratori per bambini dell’associazione “Melitea aps”, le letture del Comitato Genitori “Giosuè Carducci” e dell’associazione “Gli Amici di Snoopy”, l’incontro col giovane artista mesagnese Michael Nacci e con l’apicoltore Andrea Turrisi. La partecipazione è gratuita.