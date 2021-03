Su iniziativa del Presidente, dott. Matteo Missere, si è svolta una riunione del consiglio direttivo dei Giovani Imprenditori della Confcommercio della provincia di Brindisi.

All’iniziativa ha partecipato in remoto anche il Presidente nazionale dei Giovani Imprenditori Andrea Colzani, con il quale si è discusso a lungo sulla complessità della situazione determinata dall’emergenza sanitaria, ma anche delle iniziative che i Giovani imprenditori intendono promuovere per programmare la ripresa dell’intero comparto del commercio. In questo contesto, Brindisi ha garantito di voler svolgere un ruolo da protagonista.

Nel corso dei lavori sono stati presentati anche i corsi di formazione promossi da Confcommercio Brindisi e le altre opportunità riguardanti il settore finanziario.

Si è proceduto, infine, con la cooptazione, all’interno del consiglio direttivo, del dott. Eugenio Francioso.