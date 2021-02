Nota del Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle.

“Rivolgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro alla deputata pugliese del Movimento 5 Stelle Anna Macina per la nomina a sottosegretario alla Giustizia. La sua competenza e l’attenzione che ha sempre dimostrato per il bene dei cittadini, sono una garanzia per il Paese, così come lo sono sempre state per il nostro territorio. Siamo certi che ricoprirà questo nuovo incarico con il consueto impegno e noi saremo al suo fianco nelle sfide che l’attendono”./comunicato